Les Belges à l'étranger - Lyon, avec Denayer, commence par une large victoire

(Belga) L'Olympique Lyonnais, avec Jason Denayer aligné toute la rencontre, a débuté sa saison par une victoire 4-1 sur Dijon , vendredi.

Battu en demi-finale de la Ligue des Champions par le Bayern le 19 août, Lyon débutait sa nouvelle saison vendredi, lors de la deuxième journée de la Ligue 1. Aurelien Scheidler a surpris l'OL au quart d'heure (14e). Lyon a pu compter sur Memphis Depay pour renverser la situation. Le Néerlandais a réalisé un triplé (39e sur penalty, 45e+1 et 65e sur penalty) et était à l'origine du deuxième but, son centre de la gauche étant dévié dans son propre but par Wesley Lautoa (45e). Lyon rejoint ainsi les vainqueurs de la première journée - Nîmes, Lorient, Nice et Angers - en tête du championnat. (Belga)