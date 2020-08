Naomi Osaka revient sur l'épisode du boycott à Cincinnati: "Je devais faire entendre ma voix"

La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka admet avoir été surprise par l'impact considérable de sa déclaration qu'elle a publiée mercredi annonçant qu'elle ne jouerait pas sa demi-finale contre Elise Mertens au tournoi de Cincinnati. Elle entendait s'élever contre la discrimination raciale et l'injustice aux États-Unis après le nouveau cas de violence raciale commise par la police aux Etats-Unis à l'encontre de Jacob Blake quelques jours auparavant.

L'ancienne numéro 1 mondiale née il y a 22 ans d'un père japonais et d'une mère haïtienne vit aux États-Unis depuis qu'elle a trois ans. Pour qu'elle change d'avis, il a fallu que Steve Simon, le CEO de la WTA qui gère le circuit professionnel de tennis féminin, en personne l'appelle mercredi soir. Il lui a annoncé que le Circuit aimerait la soutenir en interrompant le tournoi pendant une journée ce qui s'est produit jeudi.

A la question si cette décision de ne pas jouer la demi-finale était facile à prendre, Osaka a répondu : "C'était dur et facile en même temps. C'était difficile parce qu'être en demi-finale d'un tournoi était quelque chose dont je pouvais vraiment être fière. C'était aussi en même temps facile, parce que je sentais que j'avais besoin de faire entendre ma voix. Si le fait de se retirer d'un tournoi causait le plus d'agitation, alors c'est quelque chose que je devais faire".

Osaka a fait la une des journaux du monde entier grâce à sa prise de position, et a reçu des messages de soutien de la part de nombreux joueurs et joueuses - anciens et actuels dont Billie Jean King, Serena et Venus Williams, et Andy Murray. "C'était certainement un peu surprenant, mais d'une manière étrange, car je pensais auparavant que seuls les trois grands (Federer, Nadal et Djokovic, NDLR) et Serena avaient ce type de pouvoir", a déclaré Osaka vendredi après sa qualification en finale.

Elle reconnaît que son influence continuera à s'accroître si elle continue à faire de bons résultats et se rend compte de la pression supplémentaire qui peut découler de ce genre de responsabilité. "Bien sûr, je ressens une pression supplémentaire maintenant qu'il y a plus d'yeux qui me regardent. Bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a désormais une autre raison pour moi de vouloir gagner, mais je sens que je dois refouler toutes ces émotions et me concentrer sur ce pour quoi je m'entraîne."