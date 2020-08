Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Lionel Messi pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus. C'est du moins ce dont rêve le club italien. (Lire l'article complet)

Luis Suarez ne manque pas de prétendants. Selon le journal AS, après la Juventus, c'est l'Atlético Madrid qui serait intéressé. Le club veut cependant que l'Uruguayen brise son contrat et baisse son salaire pour le recruter.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

James Rodriguez et Everton, cela se confirme. Selon la Gazzette dello Sport, un accord a été trouvé entre le Colombien et le club anglais, autour d'un salaire de 4,5 millions d'euros par an. Reste maintenant à négocier avec le Real Madrid.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. James Rodriguez trouve en Everton un club ambitieux qui l'alignera régulièrement. Le Real Madrid n'y est pas opposé. Tout devrait donc se boucler sans accroc.

Kevin Volland pourrait rejoindre Monaco. Selon Eurosport, une offre a été faite au Bayer Leverkusen aux alentours des 25 millions d'euros.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE