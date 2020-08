24h Motos: Yamaha en tête après une heure, premier coup dur pour Ducati

Après un mauvais départ, la Yamaha N.7 occupe la place qui était la sienne sur la grille, la première, après la première heure de course (à 13h00) des 24 heures Motos, disputées de samedi à dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.

L'Italien Niccolo Canepa, qui a pris le départ sur la Yamaha, ne pointait qu'au 7e rang après un tour. Mais, après un quart d'heure, il était de retour sur le podium, deuxième derrière la Honda N.5 de Mike di Meglio, parti quatrième mais passé en tête dès le début du deuxième tour.

Le Français, champion du monde en 125 cm3 en 2008, a effectué un excellent premier relais, maintenant une avance supérieure à 5 secondes sur ses principaux poursuivants.

C'est lors des arrêts aux stands respectifs des deux motos que la N.7 a récupéré la première place, cette fois-ci pilotée par l'Allemand Marvin Fritz, alors que la N.5, 3 secondes derrière, est aux mains de l'Australien Josh Hook.

La BMW N.37 complète le podium, à une vingtaine de secondes de la tête.

Le fait de course de cette première heure est cependant l'incident survenu sur la Ducati N.6 pilotée par Randy de Puniet. Après 51 minutes de course, la moto italienne, visiblement en panne d'essence, a perdu en vitesse en tout début de tour, obligeant le pilote français à remonter la voie des stands à contresens.

ERC-Ducati a perdu dans l'opération plus d'un tour et pointe au-delà de la 20e place, alors que Randy de Puniet, parti 5e et seulement 19e après le premier tour, était remonté en deuxième position.

L'autre grande déception est pour l'instant du côté de la Kawasaki N.1, tenante du titre. Malgré un équipage inchangé par rapport à l'an dernier (les Français Erwan Nigon et Jérémy Guarnoni accompagnés du vétéran espagnol David Checa), la moto championne du monde en titre n'occupe que le 6e rang, bien loin des autres motos officielles et derrière une Kawasaki privée, la N.4 du Tati Team.

La première place de la catégorie Superstock est pour l'instant la possession de la Kawasaki N.24.