Auteur d'un très mauvais geste, Mousa Dembélé est exclu dans le temps additionnel en Chine (vidéo)

Mousa Dembélé et son équipe de Guangzhou R&F ont été battus 2-0 par Shenzhen, samedi dans la Super League le championnat de Chine. L'ancien Diable Rouge a été exclu dans le temps additionnel à la suite d'un coup de pied volontaire sur Li Yuanyi.

Le Guangzhou R&F est sixième du groupe A après huit journées de compétition avec sept points. Shenzhen a trois points de plus. Shandong Luneng, le club de Marouane Fellaini, est leader et joue plus tard ce samedi contre Dalian Pro, l'équipe de Yannick Carrasco. Carrasco, qui a été prêté à l'Atlético de Madrid pendant les six derniers mois, n'a pas encore joué.

Il espère recommencer la saison avec Los Colchoneros. La saison de football chinois était censée commencer normalement en février, mais le début a été reporté en raison du coronavirus. Les seize équipes sont réparties en deux poules. Les matches du groupe A ont lieu à Dalian, ceux du groupe B à Suzhou. Les joueurs restent dans une bulle et ne sont pas autorisés à la quitter entre deux matchs.