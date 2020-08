"Il est d'un autre niveau, c'est brutal": Kevin De Bruyne reçoit les éloges d'une ancienne légende de Barcelone

Visiblement, Xavi a beaucoup d'admiration pour Kevin De Bruyne. L'Espagnol a précisé tout le bien qu'il pensait du Diable Rouge dans une interview accordée à Sport. Le coach d'Al-Sadd a été interrogé sur les meilleurs milieux du moment, lui qui a évolué pendant toute sa carrière dans ce secteur, y devenir une référence mondiale.

Et Xavi n'a pas hésité une seconde. "Kevin De Bruyne me semble d'un autre niveau, c'est brutal", a précisé l'ancien capitaine du Barça, où il est cité comme coach dans les prochaines années. "Il est capable de faire la différence. Il est le meilleur milieu de terrain du monde et il est encore relativement jeune", a-t-il détaillé à propos de notre 'KDB' national.

Ces propos ne venant pas de n'importe qui, nul doute qu'ils feront plaisir au principal intéressé !