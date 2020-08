F1: Hamilton (Mercedes) en pole en Belgique pour Chadwick Boseman

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la pole position du Grand Prix de Belgique de F1, sa cinquième sur sept en 2020 et la 93e de sa carrière, samedi à Spa-Francorchamps, qu'il a dédiée à l'acteur américain Chadwick Boseman, décédé des suites d'un cancer.

En qualifications, il a devancé son équipier finlandais Valtteri Bottas d'une demi-seconde, puis deux anciens équipiers, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Australien Daniel Ricciardo (Renault).

Un an après avoir décroché les deux premières places sur la grille et la victoire en course avec Charles Leclerc, c'est un tout autre scénario pour Ferrari, qui accuse un cruel déficit de performance cette saison: le Monégasque est 13e et son équipier allemand Sebastian Vettel 14e.

La troisième ligne revient au Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) et au Français Esteban Ocon (Renault), la quatrième à l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) et au Mexicain Sergio Pérez (Racing Point).

Pas de miracle pour le Français Romain Grosjean, 17e à bord de sa Haas au moteur Ferrari. L'autre tricolore Pierre Gasly (AlphaTauri) est 12e.

"C'est une pole particulière pour moi, a confié Hamilton, premier pilote noir de l'histoire de la F1. Je me suis réveillé pour apprendre la triste nouvelle de la mort de Chadwick. 2020 était déjà difficile et cette nouvelle m'a vraiment ébranlé. Il n'a pas été facile de me reconcentrer mais je savais qu'il fallait prendre la piste et piloter à la perfection."

Avec "Black Panther" sorti en 2018, Boseman, qui avait 43 ans, était devenu le premier super-héros noir à qui un film de la franchise Marvel était entièrement consacré.

Ce film avait été célébré aux Etats-Unis comme un moment culturel important pour avoir renversé les stéréotypes en dépeignant un pays africain prospère accueillant des réfugiés et étendant sa technologie aux nations plus pauvres.