24h Motos: à mi-course, la Honda N.5 tout en contrôle

Emmenée par un grand Mike Di Meglio, la Honda N.5 dispose d'une belle avance sur la Kawasaki N.1, tenante du titre, à mi-course des 24 heures Motos (dimanche à 00h00), disputés de samedi à dimanche sur le circuit Bugatti du Mans.

Passée en tête juste après le cap des trois heures de course, la Honda pilotée par les Français Mike Di Meglio et Freddy Foray et l'Australien Josh Hook dispose après 12 heures de course de 2 tours d'avance sur la Kawasaki N.1, tenante du titre, et 3 sur la Suzuki N.2, leader du championnat du monde d'endurance (EWC).

La moto de tête n'a commis aucune erreur depuis le départ et a pu compter sur la vitesse, à chacun de ses relais, de Mike Di Meglio. Le champion du monde 2008 de 125 cm3 s'est même permis, en fin de relais peu avant minuit, d'établir le meilleur tour en course en 1 min 37 sec 318/1000.

Au total, la N.5 est passée en tête lors de 338 des 402 tours parcourus.

Egalement irréprochable en piste mais moins rapide, la Kawasaki N.1 conserve sa deuxième place, emmenée par le trio Jérémy Guarnioni-Erwan Nigon-David Checa qui avait remporté la course l'an passé.

Elle est suivie de près par la Suzuki N.2, qui a souffert de l'apparition de la pluie en début de course mais affiche depuis une belle régularité.

La BMW N.37 et la Yamaha N.7, qui ont toutes deux brièvement mené les débats en début d'épreuve, suivent au classement, mais leurs retards respectifs de 6 et 9 tours les mettent hors jeu pour la victoire, sauf problèmes pour le trio de tête.

Très rapide sur la piste mais victime d'erreurs de jeunesse, la Ducati N.6, qui dispute sa première course de 24 heures, est pour l'heure 8e à 12 tours.

Dixième du classement général, la BMW N.56 pilotée notamment par Lucy Glöckner, l'une des rares femmes du paddock, domine aisément la catégorie Superstock, six tours devant sa première poursuivante.