Superbe podium pour Xavier Siméon aux 24h du Mans moto

La Honda CB 1000 RR des Français Mike Di Meglio et Freddy Foray et de l'Australien Josh Hook, du team F.C.C. TSR Honda France, a remporté dimanche à midi la 43e édition des 24 heures Motos, dimanche sur le circuit Bugatti du Mans. La première depuis l'épreuve de Sepang en décembre dernier.

Il s'agit du 13e succès en Sarthe pour Honda qui revient à une victoire du record de Kawasaki. En tête depuis 15 heures samedi, et malgré des conditions changeantes tout au long des deux tours d'horloge, elle s'est imposée avec 816 tours couverts dans cette 3e manche du championnat du monde d'endurance courue à huis clos devant la Kawasaki ZX-10RR des Français Jérémy Guarnoni et Erwan Nigon et de l'Espagnol David Checa, lauréate en 2019, 2e à 2 tours.

Le Bruxellois Xavier Siméon, qui disputait sa première course avec le Suzuki Endurance Racing Team, et ses équipiers français Etienne Masson et britannique Gregg Black ont pris la 3e place au guidon de leur Suzuki GSX-R 1000 à 3 tours. Siméon premier Belge à monter sur le podium au Mans depuis Olivier Depoortere en 2010. La Suzuki occupait encore la 2e place à deux heures de l'arrivée avant la chute de Gregg Black, qui a fait perdre une place à l'équipage.

Leur équipe Suzuki Endurance Racing Team reste leader du championnat FIM EWC. Deuxième Belge engagé, Grégory Fastré (Honda) a abandonné le samedi après une chute. Le titre mondial 2019-2020 doit se jouer lors des 12 heures d'Estoril, dernière manche de la saison 2019-2020, le 26 septembre au Portugal.