Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

Kevin De Bruyne ne devrait finalement pas quitter Manchester City. Le club anglais lui prépare un contrat inédit. (Lire l'article complet)

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Zlatan Ibrahimovic a officiellement prolongé d'un an son contrat à l'AC Milan. Le Suédois restera donc dans le club italien, qu'il avait rejoint la saison dernière. (Lire l'article complet)



Manchester United a une cible en tête: Donny Van De Beek. Le Néerlandais de l'Ajax serait la priorité du club anglais, selon le Telegraph. Une offre de 40 millions d'euros, minimum, est exigée par le club hollandais.

L'Inter ne voudrait déjà plus de Christian Eriksen. Considéré comme un réserviste par Antonio Conte, le Danois peut déjà faire ses valises, selon le Corriere dello Sport. Arrivé l'été dernier, il n'est jamais parvenu à réellement s'imposer.

Adil Rami devrait évoluer en Serie B, la deuxième division italienne. La direction de Reggina a confirmé un accord avec le défenseur français. "Nous nous sommes mis d'accord sur les conditions financières et désormais nous attendons qu'il vienne en Italie, probablement mercredi, pour faire la traditionnelle visite médicale et tout mettre noir sur blanc".



Tottenham a annoncé dimanche la signature du défenseur Matt Doherty des Wolverhampton Wanderers, pour une somme non divulguée qui serait de 15 millions de livres (environ 17 millions d'euros). L'arrière droit, international irlandais de 28 ans, a signé un contrat de quatre ans avec les Spurs et devient le troisième renfort obtenu par José Mourinho lors de ce mercato après l'arrivée du milieu danois Pierre-Emile Hojbjerg et du gardien anglais Joe Hart.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE