Tour de France: Thomas De Gendt souffre d'un dos bloqué

Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a vu deux de ses coéquipiers abandonner le Tour de France samedi. "C'était une journée très mouvementée, très dangereuse", a-t-il déclaré dimanche matin, "pas moins de cinq des huit coureurs sont tombés, deux rentrent chez eux. C'est embêtant et très mauvais pour eux et pour l'équipe, mais le Tour est encore long et il y aura des opportunités pour notre équipe. Nous sommes extrêmement motivés de bien faire". Cependant, ne m'attendez pas dans l'étape ce dimanche. J'ai le dos bloqué, donc je ne pense pas qu'il soit bon de se joindre à une attaque aujourd'hui."

"Avec Philippe Gilbert et John Degenkolb, nous perdons deux gars importants de l'équipe, des costauds aussi. C'est vraiment pas de chance, mais nous avons toujours Caleb dans l'équipe et il a une grande chance de gagner une étape. Il est vraiment en bonne forme". "Ai-je déjà vu une étape comme celle-ci ? Oui, ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit et que la route se transforme en patinoire. Dans le Giro, vous avez souvent cela quand il a fait sec pendant longtemps et que soudain il se met à pleuvoir. Sur les routes proches de la côte, il fait souvent glissant. Ce n'est donc pas la première fois que je vis quelque chose comme ça, mais c'est la première fois de ma carrière que les coureurs eux-mêmes disent : et maintenant on descend tranquillement ou alors on peut compter les clavicules cassées des coureurs."

"Une bonne chose", dit-il, "nous étions tous d'accord dans le peloton, seulement Astana n'a pas participé, mais peu de temps après, ils sont tombés et ils ont compris. Si l'organisateur ou l'UCI ne décide rien, les coureurs doivent prendre le contrôle et oser dire : nous descendons tranquillement et quand la route sera à nouveau sûre, nous reprendrons la course".