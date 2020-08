Le Standard provisoirement seul en tête après son succès 0-3 au Beerschot

(Belga) Le Standard s'est imposé 0-3 au Beerschot, dimanche, lors de la quatrième journée de la Jupiler Pro League grâce à un but de Felipe Avenatti (32e), Maxime Lestienne (76e) et Obbi Oularé (83e). Le Standard (10 points) dépasse le Beerschot (9) et s'installe provisoirement en tête de la Jupiler Pro League, en attendant le match de Charleroi (9) contre l'Antwerp (4).

Après une tentative de Cop (29e), le Standard ouvrait le score à la 32e minute lorsqu'Avenatti convertissait un centre de la droite de Raskin, au terme d'un beau mouvement collectif. En deuxième mi-temps, le Standard se créait plusieurs tentatives pour doubler la mise, notamment par Gavory, qui voyait Vanhamel repousser sa tête de tout près (47e), et par Lestienne, dont le tir de l'extérieur du rectangle heurtait le poteau (61e). Le Beerschot avait à son tour des opportunités, par Tissoudali (69e et 75e), qui manquait le cadre en excellente position. Parfaitement lancé par Raskin, Lestienne doublait la mise (76e). Les 'Rouches' n'étaient pas encore à l'abri, car Bodart devait intervenir à deux reprises devant Noubissi (78e). Le gardien était ensuite sauvé par son poteau sur une frappe de Suzuki (82e). Sur l'action suivante, Oularé, de la tête, sur un assist de Lestienne, tuait tout suspense (87e). Avec 10 points, le Standard se hisse provisoirement en tête du classement, devant le Beerschot (9), dont c'est la première défaite après trois victoires de rang. Charleroi (9), qui reçoit l'Antwerp (4) à 18h15, a donc l'occasion de prendre seul la tête du championnat à l'issue de cette journée. (Belga)