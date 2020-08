Tour de France - Le film de la 2e étape

(Belga) Film de la deuxième étape du Tour de France cycliste, disputée sur 186km à Nice dimanche:

Km 0: Départ de la 2e étape à Nice sous le soleil avec un meilleur temps que la veille. Ils sont 173 dans le peloton. Philippe Gilbert (Lotto Soudal), victime d'une fracture de la rotule, ne repart pas. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) souffre du dos mais est au départ. L'Espagnol Rafael Valls (Bahrain-Merida), fracture du fémur, et l'Allemand John Degenkolb (Lotto Soudal), genou, ne repartent pas non plus. Km 8: Huit hommes prennent le large: Peter Sagan, Benoît Cosnefroy (Fra/Ag2r La Mondiale), Anthony Perez (Fra/Cofidis), Kasper Asgreen (Dan/Deceuninck-Quick Step), Toms Skujins (Let/Trek-Segafredo), Michael Gogl (Aut/NTT Pro Cycling) et Lukas Pöstlberger (Aut/Bora-Hansgrohe) et Matteo Trentin (Ita/CCC) à l'approche du sprint intermédiaire. Km 16: Sprint au Lac du Broc: 1. Matteo Trentin (Ita/CCC) 20 pts, 2. Peter Sagan (Svq/Bora-Hansgrohe) 17 pts, 3. Toms Skuijns (Let/Trek-Segafredo) 15 pts. Trentin ne peut accompagner ensuite ses compagnons d'échappées suite à une problème mécanique. Km 63,5: Col de la Colmiane (16,3km, 6,3%/cat.1): 1. Cosnefroy 10 pts, 2. Perez 8 pts, 3. Gogl 6 pts. Km 86: Les 8 hommes de tête comptent toujours plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. Km 99,5: Col de Turini (14,9km, 7,4%/cat.1): 1. Perez 10 pts, 2. Cosnefroy 8 pts, 3. Gogl 6 pts. Sagan a été distancé dans la montée. Dans la descente, le peloton se rapproche à moins d'une minute. Km 126: Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Benoît Cosnefroy (Ag2r La Mondiale), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Anthony Perez (Cofidis) et Michael Gogl (NTT) restent dans l'échappée. Km 146: Au piedu du Col d'Eze, les fuyards sont repris par le peloton. L'allure s'est singulièrement accélérée dans la montée avec notamment Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step). Km 153: Col d'Eze (7,8km, 6,1%/cat.2): 1. Nicolas Roche (Irl/Sunweb) 5 pts, 2. Robert Gesink (P-B/Jumbo-Visma) 3 pts, 3. Marc Hirschi (Sui/Sunweb), 4. Wout van Aert (Jumbo-Visma) 1pt Km 177: Col des Quatre Chemins (long de 5 km) avec des bonifications en secondes: 1. Yates (G-B/Mitchelton-Scott) 8 secondes, 2. Alaphilippe (Fra/Deceuninck-Quick Step) 5, 3. Hirschi (Sui/Sunweb) 2. Les trois hommes ont dix secondes d'avance avant de basculer. Km 186: Julian Alaphilippe l'emporte devant Marc Hirschi, 2e et Adam Yates 3e. Les trois premiers prennent des secondes de bonifications aussi (10, 6 et 4) ce qui permet à Alaphilippe d'endosser le maillot jaune de leader. Alexander Kristoff (Nor/UAE-Emirates), vainqueur la veille et premier maillot jaune, était dans un groupe à environ 20 minutes. Greg Van Avermaet (CCC) est 4e de l'étape du jour remportant le sprint du peloton à un souffle du trio gagnant. (Belga)