Jupiler Pro League - Charleroi bat l'Antwerp, signe un 4e succès de rang et prend seul la tête

(Belga) Le Sporting Charleroi occupe seul la tête de la Jupiler Pro League grâce à sa victoire 2-0 sur l'Antwerp, dimanche, lors de la 4e journée. Shamar Nicholson a inscrit les deux buts du match (17e et 90e+1). Charleroi poursuit ainsi sa série de victoires avec un 12 sur 12. L'Antwerp, réduit à 10 dès la 21e suite au rouge reçu par Birger Verstraete, est bloqué à 4 unités.

Charleroi a pris les commandes à la 17e minute. Sur une passe de Gholizadeh, Morioka laissait filer le ballon, qui arrivait à Nicholson. Le Jamaïcain décochait une frappe puissante qui ne laissait aucune chance à Butez. L'Antwerp était ensuite réduit à 10. Après l'intervention du VAR, Birger Verstraete écopait d'un rouge direct pour un tacle dangereux sur Ilaimaharitra (21e). Malgré l'infériorité numérique, l'Antwerp se montrait menaçant. La latte repoussait ainsi une tête de Gerkens (30e). En seconde période, l'Antwerp faisait le forcing. Charleroi restait menaçant en contre, via Nicholson, qui se heurtait à Butez (53e). Morioka trouvait ensuite la transversale de Butez (61e). A un quart d'heure du terme, Mbokani semait la panique dans la défense des Zèbres. L'attaquant congolais se jouait de Willems et Dessoleil et s'apprêtait à tirer lorsque Busi intervenait en catastrophe pour le contrer. En fin de rencontre, Nicholson, servi par Costa, profitait des espaces pour doubler la mise (90e+1). L'Antwerp avait encore le temps de se montrer dangereux, Penneteau sauvant les siens devant Haroun. Avec quatre victoires en autant de rencontres et 12 points au compteur, Charleroi occupe seul la première place. Le Standard suit avec 10 devant le Beerschot (9), qu'il a battu 0-3 dans l'après-midi. L'Antwerp reste bloqué à 4 points en 13e position. (Belga)