Ligue 1: Marseille réussit ses débuts en L1 à Brest, grâce à Thauvin et Caleta-Car

L'Olympique de Marseille a réussi ses débuts en Ligue 1 cette saison en s'imposant 3 buts à 2 à Brest, grâce à des réalisations de Florian Thauvin (20e) et Duje Caleta-Car (27e et 80e), dimanche soir en clôture de la 2e journée de L1.

Résultats de la 2e journée:

vendredi

Lyon - Dijon 4 - 1

samedi

Rennes - Montpellier 2 - 1

Strasbourg - Nice 0 - 2

dimanche

Reims - Lille 0 - 1

Metz - Monaco 0 - 1

Nantes - Nîmes 2 - 1

Angers - Bordeaux 0 - 2

Saint-Etienne - Lorient 2 - 0

Brest - Marseille 2 - 3

jeudi 10 septembre

(21h00) Lens - Paris SG

Pour sa première titularisation avec l'OM depuis mai 2019, Thauvin a été le joueur marseillais le plus en vue, avec un but et deux superbes passes décisives pour Caleta-Car.