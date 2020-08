Première journée de l'US Open: David Goffin menacé par la contamination de Benoît Paire?

David Goffin (ATP 10) a appris dimanche, à New York, le test positif au Covid-19 du Français Benoît Paire (ATP 22), 31 ans. L'Avignonnais qui devait affronter le Polonais le Polonais Kamil Majchrzak (ATP 108) au premier tour de l'US Open, a été retiré du tableau par les organisateurs et doit rester en isolement dans son hôtel avec son entourage.

"C'est vrai que cela fait un peu peur, car on ne sait pas qui cela peut toucher", a expliqué le N.1 belge. "Heureusement, je n'ai pas été contact avec Benoît. Je ne me suis pas entraîné avec lui cette fois-ci, mais cela aurait pu arriver. J'aurais pu passer du temps avec lui, il y a des joueurs qui l'ont fait (il a été demandé notamment à Richard Gasquet et Adrian Mannarino de rester confinés, ndlr). Maintenant, j'imagine que son cas va être analysé et tout le monde est en attente de la décision du département de la santé ici. J'espère qu'il n'y aura pas d'autre mauvaise nouvelle, mais avoir déjà un joueur positif dans la bulle, c'est inquiétant."

Si on commence comme ça, on peut remonter jusqu'à la moitié du tableau

Si David Goffin n'a pas été en contact direct avec Benoît Paire, il a toutefois rencontré la semaine dernière, au deuxième tour du tournoi ATP de Cincinnati, délocalisé à New York, le Croate Borna Coric (ATP.33) contre lequel le Français, malade, avait abandonné la veille après la perte du premier set 6-0. "C'est vrai qu'ils ont joué l'un contre l'autre et que moi j'ai affronté Borna dans la foulée", a-t-il admis. "Mais je ne sais pas jusqu'où ils vont remonter. Il va évidemment y avoir une enquête. Maintenant, si on commence comme ça, on peut remonter jusqu'à la moitié du tableau. Je ne sais pas où ils vont couper la chaîne. Pourtant, j'ai le sentiment que tout est mis en œuvre ici par l'organisation pour éviter ce genre de situation. Le staff est très attentif à ce que les joueurs respectent le protocole et même l'ordinateur depuis lequel je vous parle est désinfecté à chaque fois. Pour ma part, j'ai déjà été testé six fois depuis mon arrivée. J'imagine que d'ici 24 heures, nous aurons plus de nouvelles."

Attention au piège pour l'entrée en lice

Tête de série N.17, le Liégeois affrontera l'Américain Reilly Opelka ce lundi à Flushing Meadows pour le premier tour de l'US Open. À 22 ans, Opelka (ATP 39) a remporté son premier titre sur le circuit ATP à Delray Beach, en février dernier, avant l'interruption en raison du Covid-19. "Je ne sais pas si c'est le pire tirage que je pouvais avoir pour un premier tour", a confié Goffin dimanche à New York. "Cela peut très bien se passer. J'avais déjà affronté Karlovic à l'Australian Open en plein soleil et j'avais disputé un super match (en 2017, victoire 6-3, 6-2, 6-4, ndlr). Après coup, j'étais très content. Et cela peut aussi être un calvaire. La seule chose que je sais, c'est que contre ce genre de joueur, on n'a pas droit à l'erreur. La moindre faille sur un jeu de service peut coûter le set. Il faudra donc être concentré sur chaque balle, car un ou deux points peuvent faire toute la différence." Le Belge compte attaquer d'entrée de jeu le géant américain, 2m11 pour 102 kilos : "Il faudra l'agresser dès que possible, sinon il sera dans un fauteuil."