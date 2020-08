Le mercato EN DIRECT: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

D'abord annoncé au Paris Saint-Germain il y a deux semaines, le Diable Rouge Timothy Castagne serait également courtisé par Leicester. Les Foxies voit là l'opportunité de remplacer leur défenseur Ben Chilwell, vendu 50 millions d'euros à Chelsea. Mais le PSG n'a sans doute pas dit son dernier mot pour s'offrir les services du Belge, auteur d'une bonne saison à l'Atalanta Bergame. (Lire l'article complet)

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Le journal espagnol Merca annonce un accord conclu entre le FC Barcelone et le FC Séville pour un retour du milieu de terrain Ivan Rakitic. En effet, l'international croate a fait part à plusieurs reprises de sa volonté de retrouver l'équipe dans laquelle il a évolué de 2011 à 2014. Un souhait de plus en plus réalisable avec le grand chamboulement que connait le vestiaire blaugrana. Le nouvel entraîneur Ronald Koeman a déclaré ne pas compter sur plusieurs cadres de l'équipe actuelle, notamment Rakitic. Ce transfert en Liga se fera quasiment gratuitement selon Marca puisque le milieu de terrain a mis fin à son contrat pour faciliter son départ.

Le gardien de but Claudio Bravo a signé un contrat d'un an en faveur du Betis Séville, a annoncé le club andalou dimanche soir. L'international chilien de 37 ans était arrivé en fin de contrat à Manchester City. Auréolé d'un brillant palmarès (deux Copas America, deux titres de champion d'Espagne, deux Coupes d'Espagne, deux titres de champion d'Angleterre et une Ligue des champions), Claudio Bravo (123 sélections en équipe du Chili) rejoint un club aux ambitions plus modestes, qui a lutté toute la saison dernière pour ne pas descendre.





Le buteur de la Lazio Rome, Ciro Immobile a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025, a confirmé le club italien de football 4e de la dernière saison en Serie A, lundi. Il y évolue depuis 2016. Immobile, 30 ans, a marqué 36 buts en championnat la saison écoulée et a ainsi remporté le Soulier d'Or européen qui récompense le buteur le plus prolifique dans un championnat européen.



Kai Havertz et Kevin Volland, les deux attaquants du club allemand du Bayer Leverkusen, s'apprêtent à signer respectivement à Chelsea et Monaco, selon leur entraîneur Peter Bosz, qui "ne s'attend" pas à les voir revenir après la période internationale. Avant la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19, Leverkusen demandait 100 millions d'euros pour laisser partir Kai Havertz, considéré à 21 ans comme le plus grand talent à venir du football allemand. Kevin Volland, âgé de 28 ans et 10 fois international allemand, est également sur le départ, pour Monaco selon le coach.



Présent depuis quatre ans à Naples, le milieu de terrain Piotr Zielinski a prolongé son contrat avec le SCC Napoli jusqu'en juin 2024, a annoncé le club lundi. L'international polonais de 26 ans aux 51 sélections est l'équipier de Dries Mertens depuis l'été 2016. La saison dernière, il a joué 49 matchs (deux buts, six passes).

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE