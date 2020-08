Un club de Premier League fait concurrence au PSG pour s'offrir Timothy Castagne

À 24 ans, Timothy Castagne rêve d'autres horizons. Nous vous annoncions il y a quelques semaines que l'ailier droit de l'Atalanta Bergame attirait les convoitises du finaliste de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain. Un autre club européen pourrait bien faire concurrence au champion de France. Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, les Foxies souhaitent s'offrir un troisième Diable rouge.

L'arrière de l'Atalanta Bergame rejoindrait ainsi les milieux de terrain Youri Tielemans et Dennis Praet. Un moyen pour le club anglais de remplacer Ben Chilwell vendu 50 millions à Chelsea. Paris cherche également à remplacer un autre Diable rouge, Thomas Meunier parti à Dortmund en fin de saison. Les prétendants à l'achat de Castagne devront débourser 20 millions d'euros. La Sky Italia annonçait mi-août que le plan parisien était d'attendre la fin du mercato pour frapper dans les derniers instants, mais Leicester souhaiterait conclure l'affaire avant mardi.

Le défenseur belge pourrait donc faire l'objet d'une bataille aux enchères entre les deux clubs.

Indice de crédibilité: 2/5, peu probable. L'option parisienne semble plus alléchante pour Castagne. Si le PSG a fait du Diable rouge l'une de ses priorités, l'opportunité semble difficile à refuser. Certes, la perspective de jouer en Premier League est plus intéressante que la Ligue 1 et associer plusieurs joueurs d'une même sélection nationale s'annonce efficace pour les Foxies. Mais le Paris Saint-Germain a rappelé son ambition de remporter la Ligue des Champions rapidement en atteignant sa première finale cette année, alors que Leicester devra se contenter de l'Europa League cette saison.