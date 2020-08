Ligue des nations: le mode d'emploi de la deuxième édition

La Ligue des nations, tournoi lancé en 2018 par l'UEFA pour remplacer les fenêtres de matches amicaux, organise sa deuxième édition à partir de cette semaine. Mode d'emploi.

. Format:

Cinquante-cinq nations sont réparties en quatre "Ligues", divisions classées par niveau. De A, la meilleure Ligue avec notamment la France, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, à D, la plus faible.

Dans chaque Ligue figurent plusieurs groupes (quatre en Ligue A, B et C, deux en Ligue D), dont les équipes s'affrontent en matches aller-retour entre septembre et novembre 2020.

Le dernier de chaque groupe de Ligue A et B est relégué dans la division inférieure pour la prochaine édition (2022-23); le premier de chaque groupe de Ligue B, C et D est promu à l'échelon supérieur.

Les vainqueurs de groupe de première division (Ligue A) se disputeront le trophée honorifique lors d'une phase finale (demi-finale, match pour la troisième place et finale) prévue en juin 2021.

Les quatre derniers de groupe de la Ligue C disputeront un barrage aller-retour en mars 2022, les deux perdants de ces barrages étant relégués en Ligue D.

. Calendrier:

Journée 1: 3-5 septembre 2020

Journée 2: 6-8 septembre 2020

Journée 3: 10-11 octobre 2020

Journée 4: 13-14 octobre 2020

Journée 5: 14-15 novembre 2020

Journée 6: 17-18 novembre 2020

Phase finale: date à préciser en 2021

Barrages de relégation de la Ligue C (sous réserve que les quatre équipes barragistes ne soient pas engagées dans les barrages des éliminatoires du Mondial-2022 dans la même période): 24, 25, 28, 29 mars 2022.

. Enjeu:

L'enjeu reste maigre, avec principalement un titre honorifique décerné lors de la phase finale entre les meilleures équipes de Ligue A.

Mais ce n'est pas tout: une bonne performance dans la compétition peut offrir une chance de jouer le Mondial-2022 au Qatar.

Ainsi, les deux meilleures sélections de la Ligue des nations qui ne se seront pas qualifiées pour le Mondial via les traditionnels éliminatoires seront repêchées et reversées dans les barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde, prévus en mars 2022. Ils y rejoindront les dix deuxièmes de groupe des éliminatoires, soit douze équipes qui se disputeront uniquement trois tickets pour la Coupe du monde, via deux matches à élimination directe.