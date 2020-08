Top 14: jauge autorisée à 9.000 spectateurs pour Brive-Bayonne

Brive-Bayonne, comptant pour la 1re journée du Top 14, pourra accueillir jusqu'à 9.000 spectateurs dimanche (20h45), une première en compétition officielle dans le sport en France depuis l'instauration le 11 juillet par le gouvernement d'une jauge maximale de 5.000 personnes dans une enceinte, à cause du risque de propagation du coronavirus.

Le club briviste a reçu le feu vert de la préfecture de Corrèze pour ce dépassement de jauge.

Seul jusqu'à présent le match amical entre Perpignan et Colomiers avait pu se jouer devant 8.000 spectateurs le 21 août dernier.

Le CAB, qui a reçu le Racing le week-end dernier devant 5000 personnes sous les yeux des autorités préfectorales, avait qualifié cette rencontre "de test en vue du premier match de Top 14 et d'une éventuelle augmentation de la jauge".

Ce lundi, le club corrézien a évoqué "une très bonne surprise qui vient récompenser les nombreux efforts déployés depuis plusieurs semaines et le comportement exemplaire des supporters Noir et Blanc. Le match de vendredi (contre le Racing 92) faisait figure de test grandeur nature et sa réussite a permis de préparer la reprise du championnat dans les meilleures conditions".