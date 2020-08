Espagne: le premier clasico de Liga programmé le 25 octobre

Le premier clasico FC Barcelone - Real Madrid en Liga sera disputé le 25 octobre prochain au Camp Nou, ont annoncé LaLiga et la fédération espagnole de football ce lundi, après le tirage au sort traditionnel.

Après cette première affiche, le Barça du nouvel entraîneur Ronald Koeman et le Real Madrid de Zinédine Zidane, champion en titre, s'affronteront à nouveau pour le clasico retour de Liga le 11 avril au stade Alfredo di Stéfano (ou au Santiago-Bernabeu, si les travaux et l'évolution de la pandémie le permettent).

Reste encore l'inconnue de savoir si la superstar argentine Lionel Messi, en plein conflit avec la direction du club catalan et qui souhaite quitter le club blaugrana dès maintenant, sera présent lors de ces deux rendez-vous.

D'après le tirage au sort effectué ce lundi en présence de représentants de cinq professions "héroïques" pendant la pandémie (secouristes, agents de surface, enseignants, forces de l'ordre et personnel soignant), les six équipes espagnoles encore en compétition au mois d'août (Real Madrid, FC Barcelone et Atlético Madrid en C1, Séville FC et Getafe en C3, Elche pour la montée en Liga) s'affronteront entre elles lors de la première journée... mais plus tard.

Ces trois matches comptant pour la première journée seront en effet disputés plus tard dans la saison, pour laisser à ces équipes le temps de se reposer et de se préparer correctement, après un exercice 2019-2020 interrompu entre mars et juin par la pandémie, puis terminé en juillet.

Le match Atlético Madrid - Séville FC se disputera par exemple le 12 janvier 2021, et les affiches Real Madrid - Getafe et FC Barcelone - Elche entre février et mars 2021.

Les matches de la deuxième journée de Liga seront également disputés plus tard dans la saison pour l'Atlético Madrid, le Barça, Séville et Elche, qui ont fini leur saison plus tard que le Real et Getafe, éliminés prématurément de la C1 et de la C3.

Le Real Madrid devrait donc débuter sa saison de Liga le week-end du 20 septembre chez la Real Sociedad, tandis que le FC Barcelone commencera une semaine plus tard contre Villarreal au Camp Nou.

Les premières rencontres de la saison 2020-2021 de Liga seront disputées le week-end des 12-13 septembre, soit huit semaines après la fin de la saison 2019-2020. Les matches seront disputés à huis clos, toujours dans le but de lutter contre la pandémie.

La saison 2020-2021 du championnat d'Espagne se refermera le week-end du 23 mai 2021, avec notamment une affiche Real Madrid - Villarreal.