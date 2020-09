Coronavirus - Le Zoute Grand Prix à Knokke reporté à 2021

(Belga) L'évènement de voitures classiques Zoute Grand Prix dans la station balnéaire de Knokke, qui devait se dérouler début octobre, est reporté à l'an prochain en raison de la pandémie de Covid-19, ont décidé lundi les organisateurs en concertation avec les autorités communales de Knokke-Heist.

Le Zoute Rally, qui clôture traditionnellement la saison des rallyes pour les voitures oldtimers aura bien lieu mais se déroulera de manière plus privée avec un nombre restreint de participants. La vente aux enchères des ces voitures classiques 'Zoute Sale by Bonhams' se déroulera en ligne via le site internet de la maison de vente Bonhams. (Belga)