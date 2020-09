US Open - Alison Van Uytvanck battue par l'Italienne Camila Giorgi

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 60) a été vaincue au premier tour de l'US Open, lundi à New York. La Belge a été battue par l'Italienne Camila Giorgi (WTA 74) au premier tour du Grand Chelem sur le score de 2-1 (2-6; 6-1; 7-5) après 1 heure et 53 minutes de jeu.

Camila Giorgi défiera la lauréate du duel japonais qui opposera Naomi Osaka (WTA 9/N.4) à Misaki Doi (WTA 81). Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 107) a été battue dès le premier tour du tableau féminin, de l'US Open, battue 6-1, 6-4 après 63 minutes de jeu par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 19). Kirsten Flipkens (WTA 72) a par contre battu la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 48). Chez les messieurs, David Goffin (ATP 10/N.7) a aussi été victorieux contre l'Américain Reilly Opelka (WTA 35). Elise Mertens (WTA 18), Kim Clijsters (non classée), Ysaline Bonaventure (WTA 121) et Yanina Wickmayer (WTA 146) entreront en lice mardi. (Belga)