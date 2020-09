Philippe Gilbert "entre de bonnes mains" après son abandon au Tour de France: "Je travaille dur pour mon retour" (vidéo)

Philippe Gilbert, qui souffre d'une fracture de la rotule du genou gauche après une chute lors de la première étape, a dû renoncer à poursuivre le Tour de France.



Gilbert, l'un des coureurs en activité les plus titrés dans les classiques, a été touché dans l'une des nombreuses chutes qui ont émaillé la première étape autour de Nice. Le Belge avait réussi à terminer l'étape mais une IRM pratiquée samedi en soirée a montré une fracture de la rotule.

"Je suis entre de bonnes mains et je travaille dur pour mon retour", a écrit ce lundi le coureur belge sur son compte Twitter. Dans une vidéo, on voit son fils Alan l'aider à mobiliser son genou.



Après son abandon au Tour de France, Philippe Gilbert avait affiché toute sa détermination pour revenir rapidement au plus haut niveau. "J'ai beau avoir de l'âge et c'est parfois un peu plus compliqué mais je compense mentalement. Le sport de haut niveau, c'est avant tout une question d'envie de motivation et de volonté. Quand on a la tête, c'est le principal et moi je l'ai. Je suis motivé à revenir en 2020 et certainement en 2021."