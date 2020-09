Kirsten Flipkens franchit avec succès le premier tour à l'US Open: "J'ai été très solide dans les moments importants"

Kirsten Flipkens (WTA 72) avait le sourire, lundi soir à New York, après avoir franchi avec succès le premier tour à l'US Open. Sur le court N.7, en dernière rotation de la journée, la Campinoise de 34 ans a battu au terme d'un match très accroché la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 46), 25 ans, tête de série N.32, 7-6 (7/1) et 6-4 après 2h04 de jeu.



"Je pense avoir livré un très bon match", a-t-elle expliqué. "Cela a été une longue journée, car le match masculin qui nous précédait s'est joué en cinq sets. Je m'étais prémunie d'être agressive pour ne pas lui laisser prendre l'initiative avec son coup droit. À 5-4, j'ai hérité de trois balles de premier set à 0-40 et je mets un passing-shot dans le filet, mais derrière, j'ai livré un excellent tie-break avec de nombreux coups gagnants. Cela m'a donné confiance et j'ai tâché de continuer sur ma lancée. À l'arrivée, cela ne s'est pas joué à grand-chose, mais je pense avoir été la plus conquérante et très solide dans les moments importants."

C'est la quatrième fois d'affilée que Kirsten Flipkens se hisse au deuxième tour à Flushing Meadows, où son meilleur résultat reste une accession au troisième tour en 2009 contre une certaine Kim Clijsters. Mercredi, la native de Geel rencontrera l'Américaine Jessica Pegula (WTA 63), 26 ans, battue la semaine dernière par Elise Mertens en quart de finale du tournoi WTA de Cincinnati. "Je ne peux pas dire grand-chose à son sujet, a-t-elle poursuivi. "Je viens d'ailleurs de l'apprendre, car je n'avais pas regardé plus loin que ce premier tour. Je ne crois pas l'avoir déjà affrontée, mais elle a remporté son premier titre l'an dernier au tournoi de Washington. Ce sera un match acharné, mais je me sens bien physiquement et je sais que c'est très important quand on avance en âge", sourit-elle. "Je le remarque lorsque je dois aller chercher des balles dans les coins et c'est positif. J'espère que je pourrai forcer quelque chose avec mon expérience."