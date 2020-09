En Equateur, un footballeur embrasse le ballon et écope d'une amende de 1000 euros

En temps de pandémie, tout n'est plus permis: l'Argentin Sergio Lopez, footballeur professionnel en Equateur, a été condamné lundi à une amende de 1.200 dollars (1000 euros) pour avoir embrassé le ballon pendant un match.



Après la victoire de son équipe Aucas contre Macara (1-0) vendredi, Sergio Lopez est le premier joueur à recevoir une amende pour cette sanction, mise en place par la ligue de football équatorienne pour lutter contre la propagation du Covid-19. Dans cette journée du championnat de première division, qui avait été arrêté cinq mois à cause de la pandémie, cinq autres joueurs ont été sanctionnés d'une amende de 1.200 dollars pour avoir échangé leurs maillots, autre geste désormais prohibé. Par ailleurs, des équipes ont également été sanctionnées pour non-respect des mesures sanitaires: Liga de Portoviejo pour ne pas avoir fourni de trousse de premiers secours, et Barcelona SC pour ne pas avoir mis à disposition d'alcool ou de gel pour la désinfection des mains. L'Équateur dénombre près de 6.600 morts dus au nouveau coronavirus pour quelque 114.000 cas recensés. Les autorités font également état d'environ 3.700 décès supplémentaires probablement dus au virus.