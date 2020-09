Roberto Martinez n'a pu compter que sur 7 Diables Rouges lors du premier entraînement à Tubize

Sept Diables Rouges sont montés sur le terrain du Proximus Basecamp pour le premier entraînement de l'équipe nationale en vue de deux rencontres de la Ligue des Nations de football au Danemark le 5 septembre (20h45) à Copenhague et contre l'Islande le 8 septembre (20h45) à Bruxelles, sans public. Roberto Martinez avait ainsi sous ses ordres le gardien Koen Casteels et les joueurs de champ Dries Mertens, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Leandro Trossard, Jérémy Doku et Hans Vanaken, les autres étant restés à l'intérieur.



Martinez et son staff doivent adapter la préparation en raison de la condition physique fort différente des Diables Rouges. Certains joueurs ont en effet déjà repris leur championnat, tandis que d'autres viennent de reprendre leur préparation après une saison qui s'est poursuivie jusqu'en août. Lorsqu'il avait dévoilé sa sélection, Martinez avait ainsi indiqué que trois programmes différents seraient mis en place. Depuis qu'il a annoncé sa sélection de 29 joueurs mardi passé, Roberto Martinez a déjà dû acter les forfaits de Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Elias Cobbaut, Divock Origi et Hendrik Van Crombrugge. Boyata a manqué les derniers matches avec son club du Hertha Berlin en raison d'une blessure au tendon d'Achille. Le défenseur n'est visiblement pas prêt. Elias Cobbaut (RSC Anderlecht) souffre lui d'une fracture à la cheville depuis le duel à Ostende vendredi. Nacer Chadli, retourné Monaco cet été après avoir porté le maillot anderlechtois la saison dernière, n'a pas joué lors des deux premiers matches de l'ASM en Ligue 1. Divock Origi n'était pas non plus dans l'effectif de Liverpool samedi lors du Community Shield perdu par les Reds contre Arsenal. Dernier forfait en date, le gardien Hendrik Van Crombrugge "n'est pas à 100% et est retourné dans son club", Anderlecht, a annoncé l'Union belge mardi. Martinez appelé Davy Roef (La Gantoise) pour le remplacer. Thomas Vermaelen, qui aurait pu s'ajouter à la liste, a lui été interdit de voyage par le gouvernement japonais en raison des mesures prises afin d'endiguer le coronavirus. Il s'agira des premières rencontres pour Roberto Martinez et ses troupes en dix mois, en raison de la crise sanitaire. La dernière campagne internationale remonte au mois de novembre de l'an dernier avec des matches de qualification pour l'Euro.