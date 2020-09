Jérémy Doku choqué d'être avec les Diables Rouges: "Il n'y a pas eu de signal"

Jérémy Doku est, avec son coéquipier à Anderlecht Landry Dimata, l'un des deux nouveaux venus chez les Diables Rouges en vue des matchs de Ligue des Nations contre le Danemark (5 septembre à Copenhague) et l'Islande (8 septembre à Bruxelles). Mardi, en conférence de presse à Tubize, le jeune ailier de 18 ans a confié sa surprise d'avoir été appelé. "J'étais choqué quand j'ai vu mon nom sur la liste", a-t-il déclaré.



"Il n'y a pas eu de signal montrant que je pouvais être appelé cette fois-ci. Honnêtement, j'étais concentré sur le match des espoirs contre l'Allemagne", a raconté Doku. "J'étais sur la table du kiné quand la sélection est tombée. On m'a taggué sur Twitter. J'ai cru que c'était pour les U21. Puis j'ai vu la photo de l'équipe. J'étais choqué de voir mon nom."

Je vais voir comment Eden Hazard joue

Doku confie d'ailleurs qu'il ne se sent "pas encore complètement Diable Rouge. Je vais devoir intégrer cela. Il me faut encore un peu de temps pour réaliser." Même si des opportunités semblent exister pour monter sur la pelouse lors d'un des deux matchs vu les conditions particulières de ce rassemblement, Doku explique que son premier objectif sera de se montrer durant les entraînements, où il compte profiter des joueurs plus expérimentés. "Comme je suis un dribbleur, j'ai toujours aimé Eden Hazard. Je vais être attentif à lui durant les entraînements. Je suis ici pour jouer et apprendre. Je vais voir comment il joue, comment il fait les choses, comment il est devant le but. Je regarderai les autres joueurs aussi", a confié Doku. Néanmoins, l'ailier se montre ambitieux pour la suite de sa carrière. "Je suis un gagnant, donc j'espère que ce n'est que le début. J'espère pouvoir encore m'améliorer, rester en sélection et gagner des trophées." Doku est également éligible pour la sélection ghanéenne, mais il a choisi de jouer pour les Diables. "J'ai commencé en U15, j'ai passé toute ma jeunesse en Belgique, joué avec toutes les équipes et donc je vais terminer avec les Diables", a-t-il indiqué.