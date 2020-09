Ysaline Bonaventure renverse Shuai Zhang et s'offre une première victoire en Grand Chelem

(Belga) Ysaline Bonaventure s'est illustrée mardi au premier tour de l'US Open. La Belge, 121e mondiale, a signé son premier succès en Grand Chelem. Pourtant menée d'un set par la Chinoise Shuai Zhang (WTA 38/N.25), Bonaventure s'est imposée 4-6, 6-3, 6-2 après 1h45 de match.

C'était le troisième match dans un tableau final d'un Majeur pour la gauchère de Stavelot, 26 ans. La N.5 Belge avait perdu au premier tour à l'Open d'Australie et à Wimbledon lors de la saison 2019. C'était aussi la première fois qu'elle jouait le tableau final à New York après cinq éliminations en qualifications. Malgré 53 fautes directes pour 36 coups gagnants, Bonaventure a validé son ticket pour le 2e tour de cette deuxième levée du Grand Chelem de la saison, jouée à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus. Elle y défiera la Française Alizé Cornet (WTA 56) ou l'Américaine Lauren Davis (ATP 65). Quelques minutes avant l'issue du match de la Liégeoise, Elise Mertens a facilement battu l'Allemande Laura Siegemund (WTA 64). La N.1 belge s'est imposée 6-2, 6-2 et défiera au 2e tour l'Américaine Claire Liu (WTA 238) ou l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 82). La suite du programme mardi verra Yanina Wickmayer (WTA 146) affronter l'Américaine Sofia Kenin (WTA 4/N.2), lauréate du dernier Open d'Australie, et Kim Clijsters défier la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 29/N.21) pour son premier match en Grand Chelem depuis l'US Open 2012. Lundi, David Goffin et Kirsten Flipkens se sont imposés alors qu'Alison Van Uytvanck et Greet Minnen ont pris la porte. (Belga)