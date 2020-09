US Open - Van Uytvanck, battue par Giorgi : "Si je suis critique, j'aurais toujours dû gagner"

(Belga) Alison Van Uytvanck (WTA 60) a laissé passer une nuit à New York avant d'accepter de revenir sur sa défaite, lundi soir au premier tour de l'US Open, contre l'Italienne Camila Giorgi (WTA 74). Sur le court N.11, dans l'un des derniers matches de la journée, la Grimbergeoise, 26 ans, à la recherche d'une première victoire depuis la reprise du circuit début août, s'était inclinée 2-6, 6-1 et 7-5 après avoir mené 4-1 et 5-3 dans le dernier set.

"Cette défaite fait mal", a-t-elle confié mardi à Belga. "Je n'avais jamais eu autant d'occasions contre elle. J'ai mené 5-3 dans ce dernier set et ce n'est dès lors vraiment pas amusant. Bref, si je suis critique envers moi-même, oui, j'aurais toujours dû gagner ce match. J'ai mené 5-3, j'ai servi pour la qualification. S'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux ou différemment ? Cela tombe sous le sens, mais c'est aussi un peu son mérite d'avoir bien joué sous pression pour renverser la situation." Alison Van Uytvanck, qui restait sur une demi-finale au tournoi WTA de Lyon contre l'Américaine Sofia Kenin, lauréate de l'Open d'Australie, avant l'arrêt du circuit WTA pour cause de Covid-19, ne voulait toutefois pas non plus tout voir en noir. "J'ai fait le maximum", a poursuivi la N.2 belge, encore engagée en double à Flushing Meadows avec Kirsten Flipkens. "À l'entraînement, je joue vraiment bien et j'ai également le sentiment qu'à chaque match, je parviens à hausser mon niveau. Le troisième set a été fort décousu et il ne m'a pas manqué pas grand-chose. Je n'ai jamais battu Giorgi et c'est de loin mon meilleur match contre elle. Bref, il y a tout de même des signes encourageants."