Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Ronald Koeman veut redresser la barre à Barcelone après le départ probable de plusieurs cadres. Le nouveau coach des Blaugrana pourraient frapper fort en s'offrant les services du néerlandais Georginio Wijnaldum. Les négociations avec Liverpool seraient déjà bien avancées selon le quotidien espagnol Sport. Champion d'Europe l'an dernier et champion d'Angleterre cette année avec les Reds, le milieu de terrain a joué un rôle fondamental dans la réussite de son équipe. Son arrivée en Catalogne permettrait de combler le trou laissé par les départs d'Ivan Rakitic et Arturo Vidal.

Watford a annoncé l'arrivée hier de l'avant-centre Glenn Murray. Un prêt d'une saison accordé par Brighton. À 36 ans, le joueur anglais n'a trouvé qu'une seule fois le chemin des filets en 23 matchs de championnat la saison passée. Il aura la tâche d'aider les Hornets à regagner l'élite après leur relégation en Championship.



Un an seulement après son arrivée, Tottenham souhaiterait se séparer de Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain français de 23 ans avait été transféré depuis Lyon pour 60 millions d'euros. Selon le Daily Mail, Jose Mourinho ne voit pas en lui un joueur capable de s'adapter aux exigences de la Premier League. Le coach aurait même des doutes sur sa volonté de progresser dans le foot anglais. En effet, il n'a pas réellement réussi à s'imposer sur le terrain alors qu'il était une recrue phare de Mauricio Pochettino l'été dernier.

Le promu en Premier League Fulham s'intéresse à l'attaquant lyonnais Bertrand Traore, auteur de 33 buts avec le club français. Selon nos confrères britanniques de Sky Sports, l'Olympique lyonnais se tient prêt pour se séparer de son ailier droit. Plusieurs clubs anglais se seraient montrés intéressés comme Newcastle, Leicester, Everton ou Crystal Palace. L'occasion pour le joueur de 24 ans de rejoindre fermement l'Angleterre après un passage par de Chelsea marqué par de nombreux prêts.

L'attaquant allemand du Bayer Leverkusen (1ère div. allemande), Kevin Volland, 28 ans, a signé un contrat de quatre ans avec l'AS Monaco, a annoncé mercredi matin le club de la Principauté. International allemand (10 sélection, 1 but), Kevin Volland, qui était sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en juin 2021, s'engage pour la première fois de sa carrière avec un club en dehors de son pays, où il a successivement évolué au Munich 1860 (20 buts et 16 passes décisives en 60 matchs), à Hoffenheim (36 buts et 39 passes décisives en 144 matchs) et, depuis 2016, à Leverkusen (50 buts et 32 passes en 148 matchs). "Son profil est celui d'un attaquant polyvalent, capable d'occuper le poste d'avant-centre, de deuxième attaquant ou d'ailier sur les deux côtés. C'est un joueur qui travaille beaucoup pour l'équipe avec des statistiques qui illustrent son sens du but et son altruisme", a indiqué le directeur sportif monégasque Paul Mitchell sur le site internet du club.



James Rodriguez sur le point de s'engager pour trois ans avec Everton selon The Telegraph. Selon le quotidien britannique, l'actuel coach des Toffees Carlo Ancelotti a joué un rôle important pour trouver un accord. En effet, le technicien italien a occupé le banc du Real Madrid de 2013 à 2015 et a eu l'attaquant colombien sous ses ordres à son arrivée en 2014. James Rodriguez a ensuite été en prêt au Bayern Munich qui a pris fin en juin 2019. Le transfert de l'attaquant de 29 ans devrait être conclu pour 25 millions d'euros. Il est d'ores et déjà attendu à Liverpool.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Waasland-Beveren a prêté Stefan Milosevic (24 ans) pour un an au Riga FC. Le leader du championnat de Lettonie dispose également d'une option d'achat. L'attaquant monténégrin est arrivé au Freethiel en janvier 2019. Il avait alors inscrit 7 buts, dont un triplé contre le Standard, en 14 rencontres. La saison passée, Milosevic a trouvé 3 fois le chemin des filets en 18 matchs. Depuis le début de la saison, il comptait trois apparitions, dont une seule comme titulaire.



Le Sporting de Charleroi a annoncé mardi soir la prolongation de contrat de Steeven Willems. Le Français de 30 ans est lié aux Zèbres jusqu'en septembre 2022, a écrit le club de D1A sur son site officiel. Willems, qui dispose d'une option pour une troisième année, est arrivé au Sporting en juillet 2013. Depuis lors, le défenseur a joué plus de 140 matches sous les couleurs du Sporting, marquant 3 buts et donnant 4 assists. Le Français, qui a joué dans l'équipe réserve de Lille avant de rejoindre le Hainaut, est une valeur sûre dans l'axe défensif des Zèbres aux côtés de Dorian Dessoleil. Il a disputé l'intégralité des quatre premières journées de championnat.