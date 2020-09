US Open: Mladenovic s'effondre, Djokovic pour rester invaincu

Placée dans "la bulle dans la bulle" de l'US Open, la Française Kristina Mladenovic s'est effondrée physiquement mercredi dans un match du 2e tour qu'elle dominait et qu'elle a finalement perdu, avant que Djokovic ne tente de conserver son invincibilité.

Mladenovic (44e mondiale), menait 6-1, 5-1 service à suivre face à la Russe Varvara Gracheva (102e mondiale) et semblait se diriger vers un qualification expéditive. Mais elle a cédé deux fois sa mise en jeu d'affilée, manqué quatre balles de match et permis à son adversaire, qui participe à son premier US Open, de revenir à 5-5 et de s'imposer dans le tie break sur sa 2e balle de set.

Dans la foulée, la Française de 27 ans s'est absentée du court et à son retour... rien n'a changé, elle ne s'est plus jamais montrée dangereuse. Pire, elle s'est effondrée physiquement au fil des points, au point de ne plus marquer le moindre jeu et de s'incliner 1-6, 7-6 (7/2), 6-0.

Mladenovic, qui avait joué les quarts de finale de l'US Open en 2015 mais n'a plus dépassé le 2e tour depuis, fait partie des cinq joueurs français, avec Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Grégoire Barrère et Edouard Roger-Vasselin, à avoir dû signer un nouveau protocole sanitaire encore plus contraignant pour avoir côtoyé Benoît Paire, exclu du tournoi pour un test positif au Covid-19.

- Isolement -

Placée à l'isolement, elle était notamment testée quotidiennement pour le coronavirus et était autorisée à participer à l'US Open tant qu'elle se pliait au contrôle extrêmement strict de ses mouvements et que ses tests étaient négatifs.

Les premiers matchs de la journée ont également vu l'Allemande Angelique Kerber (23e) se défaire de sa compatriote Anna-Lena Friedsam (109e) 6-3, 7-6 (8/6). Lauréate en 2016 et ex-N.1 mondiale, Kerber n'a plus dépassé le 3e tour à Flushing Meadows depuis son titre, et avait été éliminée dès le 1er tour l'an dernier.

Alors qu'Alexander Zverev (7e) menait 1 set à 0 face à Brandon Nakashima (223e) sur le court Louis-Armstrong, le N.1 et grand favori du tournoi Novak Djokovic a débuté son duel du 2e tour face à Kyle Edmund sur le court Arthur-Ashe.

Le Serbe, invaincu depuis le début de l'année (soit 24 victoires consécutives avec à la clé les titres à l'Open d'Australie et au Masters 1000 de Cincinnati), vise un 18e titre du Grand Chelem.

Une 25e victoire d'affilée semble probable, face à un adversaire qui ne l'a battu qu'une fois en 6 rencontres jusque-là.