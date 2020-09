Malines autorise la présence de 5.200 supporters dans son stade face à Ostende

(Belga) 5.200 abonnés du KV Malines pourront assister à la rencontre face à Ostende le 12 septembre prochain à l'AFAS Stadion, a annoncé le club malinois jeudi après avoir obtenu un accord avec les autorités locales et les services de sécurité.

Pour assister au match, les abonnés ont jusqu'au dimanche midi pour transmettre la préférence de leur bulle (maximum 5 personnes). Si la demande est trop forte, le club tirera au sort. Les abonnés qui ont été tirés au sort recevront leur billet avec les informations correspondantes par mail. Tous les supporters devront s'enregistrer (pour la recherche des contacts si nécessaire) et seront obligés de porter un masque. Le club malinois va diviser son stade en compartiments pouvant accueillir 400 personnes avec des bulles de cinq personnes maximum. "Je suis vraiment heureux que nous ayons trouvé une solution constructive avec la police, la ville de Malines et le maire Alexander Vandersmissen pour accueillir 5.200 spectateurs en toute sécurité dans notre stade. Nous comptons sur nos fidèles supporters pour jeter les bases des prochains matchs avec les spectateurs pendant cette rencontre et pour montrer au monde extérieur que notre équipe peut être soutenue avec ferveur, tout en respectant les mesures strictes", a réagi Frank Lagast, le CEO de Malines. L'accord doit encore être soumis aux ministres compétents pour approbation. (Belga)