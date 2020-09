Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Suivez le mercato estival en direct sur RTLsport.be!

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ETRANGER

Alvaro Odriozola ne jouera plus pour le Bayern Munich la saison prochaine. Le club bavarois a confirmé jeudi que le défenseur espagnol retourne au Real Madrid qui l'avait prêté au Bayern Munich. Odriozola, 24 ans, n'a joué que cinq matches pour les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions depuis son arrivée au mois de janvier, trois en championnat, un en coupe et un en Ligue des Champions. En décembre, Odriozola avait joué 90 minutes avec le Real Madrid sur la pelouse du Club de Bruges lors du dernier match de la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Madrilènes s'étaient imposés 1-3.



Schalke 04 a renforcé son attaque avec l'arrivée du buteur bosnien Vedad Ibisevic, a confirmé jeudi le club de Benito Raman. Il a signé un contrat pour une saison. Ibisevic, 36 ans, arrive gratuitement du Hertha Berlin. Il avait inscrit neuf buts en 27 matches la saison dernière pour le club de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio. Ibisevic jouait au Hertha depuis 2016 après des passages à Stuttgart et Hoffenheim.



L'un des feuilletons mercato de l'été se poursuit. Chelsea et Leverkusen auraient trouvé un accord pour un transfert de la pépite allemande Kai Havertz. Selon des informations de la branche allemande du média Sky, le milieu de terrain pourrait rejoindre Londres pour 80 millions d'euros et 20 millions de bonus.

Sur le départ au Real Madrid où il n'entre plus dans les plans de Zinédine Zidane, Gareth Bale a confirmé jeudi qu'il pense à un retour en Premier League dans une interview à Sky Sports. "Si une chance se présente, je la prendrai", a déclaré le Gallois, arrivé à Madrid en 2013 en provenance de Tottenham pour 100 millions d'euros. (Lire l'article complet)



Aston Villa a recruté le latéral anglais Matty Cash, qui arrive en provenance de Nottingham Forest. Cash a signé un contrat de cinq ans. Il sera l'équipier notamment de Björn Engels, Wesley, Marvelous Nakamba et Mbwana Samatta. Aston Villa a assuré sur le fil son maintien en Premier League. Les Villans débuteront la nouvelle saison le 20 septembre contre Sheffield United.

Auteur du doublé championnat et coupe au Portugal cette année, le Benfica Lisbonne s'affaire pour renforcer son attaque. Alors que l'arrivée du madrilène Mariano Diaz ne serait qu'une question de quelques heures pour régler un désaccord de salaire, selon le quotidien espagnol AS, les Lisboètes seraient également sur la piste Darwin Nunez. Le journal portugais A Bola assure que le transfert est d'ores et déjà finalisé. L'attaquant en provenance d'Almeria arriverait dans la capital portugaise pour 5 ans pour 24 millions d'euros. L'international uruguayen a inscrit 16 buts en 30 rencontres de deuxième division espagnole cette année.

Après son gros coup en transférant le néerlandais Donny van de Beek hier, Manchester United s'attaque à un autre gros morceau. Les Red devils se seraient rapproché de l'agent de Thiago Alcantara selon le quotidien allemand Bild. Le milieu de terrain espagnol a été l'un des grands artisans de la victoire du Bayern Munich en Ligue des Champions cette saison. Toutefois la concurrence s'annonce rude pour s'offrir ses services. Les champions d'Angleterre Liverpool seraient sur l'affaire.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE