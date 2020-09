Tour de France: départ de la 6e étape avec Alaphilippe en reconquête

La montagne déjà de retour sur le Tour de France: le peloton a pris le départ de la 6e étape du Tour de France jeudi du Teil, direction le Mont Aigoual où Julian Alaphilippe, déchu du maillot jaune sur pénalité, a l'occasion de reprendre son bien.

A 12h09, 172 coureurs comme la veille sont partis d'Ardèche sous un ciel sans nuage pour une étape de 191 kilomètres qui se conclut dans les hauteurs cévenoles.

"Je me sens bien, j'espère vraiment que ce sera une meilleure journée qu'hier. On verra bien", a lancé le puncheur français, interrogé sur la tentation de reconquérir jeudi le maillot qui lui colle à la peau depuis juillet 2019.

La montée finale roulante vers le Mont Aigoual (8,3 km à 4%) est immédiatement précédée de l'inédit col de la Lusette, plus raide, qui affiche une pente moyenne de 7,3% (sur 11,7 km) et offre jusqu'à 8 secondes de bonifications à son sommet.

"Je ne suis pas sûr qu'on assiste à une grande bataille, estime pourtant Thibaut Pinot au départ. Les leaders ne peuvent pas se découvrir et risquer de se retrouver sans équiper".

"La montée sur le Mont Aigoual est très longue avec de faibles pourcentages", observe le grimpeur français et donc défavorable à des favoris isolés, selon lui.

A propos de son état de santé, après sa chute le premier jour, le triple vainqueur d'étape sur le Tour a confié n'être "pas encore à 100%".

"Je ne suis pas encore à 100%", a-t-il indiqué. "Ça va quand même de mieux en mieux même s'il reste une gêne dans le dos. J'espère que la semaine prochaine on n'en parlera plus du tout", espère-t-il. Et peut-être même dès 16H57, l'horaire d'arrivée prévu en haut de l'Aigoual (moyenne calculée à 40km/h).