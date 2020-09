Toujours positif, Remco Evenepoel poursuit sa convalescence: "Je marche presque sur l'eau" (vidéo)

Remco Evenepoel donne de ses nouvelles. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le champion belge fait part de ses progrès. On peut le voir faire le tour de la piscine du foyer familial, équipé de ses béquilles. Le jeune champion reste déterminé et positif : "Je m'améliore jour après jour et je marche presque sur l'eau. Je serai de retour", commente-t-il.

La marche est encore fébrile mais rassure compte tenu de la violente chute dont il a été victime il y a un peu moins de trois semaines. Le 15 août dernier, le jeune prodige de l'équipe Deceuninck-Quick-Step a chuté lors du Tour de Lombardie dont il était le grand favori. Dans la descente sinueuse du Muro di Sormano à une quarantaine de l'arrivée, le cycliste de 20 ans a heurté un muret avant de faire une chute de plusieurs mètres de haut en contrebas dans le ravin. Remco Evenepoel a souffert d'une fracture du bassin et observe au moins six semaines de repos. Sa saison est naturellement terminée.