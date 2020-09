Coronavirus - Atletico Madrid: Costa et Arias mis en quarantaine

(Belga) L'Atlético Madrid a annoncé jeudi que Diego Costa et Santiago Arias ont été placés en quarantaine après avoir été diagnostiqués positifs au coronavirus.

Les Colchoneros ont été testés avant leur retour à l'entraînement de vendredi, selon le protocole de La Liga mais Costa et Arias n'étaient pas présents après avoir déjà passé des tests pendant leurs vacances. "Diego Costa et Santiago Arias, qui ont été testés positifs pendant leurs vacances, sont actuellement isolés et ne présentent aucun symptôme", a communiqué l'Atletico. "Les deux joueurs restent à la maison en respectant tous les protocoles et les mesures fixées par les autorités et La Liga. Par conséquent, ils ne reprendront pas l'entraînement le 4 septembre et leur retour est prévu après leur quarantaine". Avant sa défaite en Ligue des champions contre le RB Leipzig en août, Angel Correa et Sime Vrsaljko avaient été testés positifs et ont manqué le quart de finale. La Liga reprend le 12 septembre mais l'Atlético n'entrera en lice qu'à partir de la troisième semaine de la saison afin permettre à l'équipe un repos suffisant après la campagne retardée de la Ligue des Champions. (Belga)