US Open - Ysaline Bonaventure éliminée au deuxième tour par Alizé Cornet

(Belga) Ysaline Bonaventure a été éliminée au deuxième tour du simple dames de l'US Open jeudi à New York. La Stavelotaine, 121e joueuse mondiale, s'est inclinée en deux sets 7-6 (7/4), 6-3 face à la Française Alizé Cornet, 56e mondiale, après 1 heure et 46 minutes de match.

Ysaline Bonaventure a gaspillé cinq balles de set dans la première manche, qu'elle a finalement perdue au tie break. Les deux joueuses se tenaient jusqu'à 3-3 dans le second set, avant que Cornet ne l'emporte et valide son billet pour le troisième tour. Ysaline Bonaventure, qui a eu 26 ans samedi, se retrouvait pour la toute première fois de sa carrière au deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem, après des défaites au premier tour à l'Open d'Australie et à Wimbledon en 2019. Au premier tour, elle avait créé un petit exploit en sortant la Chinoise Shuai Zhang (WTA 38), 31 ans, tête de série N.25, 4-6, 6-3, 6-2 après 1h45 de jeu, mardi. (Belga)