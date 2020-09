Carrasco veut rester à l'Atletico: "J'ai beaucoup mûri en Chine. J'ai appris à être le leader de l'équipe"

Yannick Carrasco va reprendre la compétition avec les Diables Rouges. L'ailier de l'Atlético Madrid a joué son dernier match officiel le 13 août en Ligue des Champions, contre Leipzig (défaite 2-1) après des mois de juin et juillet assez chargé. "J'ai profité des vacances, je me suis reposé un peu. Cela m'a fait du bien. Avec les Diables Rouges, c'était mes premiers entraînements", a confié le joueur en conférence de presse jeudi à Tubize.

Carrasco était revenu à l'Atlético Madrid en janvier. A la reprise, après la pause provoquée par le coronavirus, il était l'un des 'Colchoneros' les plus en forme. "Revenir à l'Atlético et le confinement m'ont du bien", a-t-il confié. "J'étais en surpoids quand je suis arrivé car j'étais resté deux mois en Belgique à m'entraîner individuellement. Une fois qu'il y a eu le confinement, nous avons eu des entraînements assez poussés à faire à la maison. J'étais bien à la reprise. Les qualités ça ne se perd pas, c'est inné. Le rythme, on peut le perdre. Mais quand on est bien physiquement, on se remet dedans facilement."

Carrasco ne cache pas qu'il souhaite rester à l'Atlético, où il était prêté par Dalian Pro. "Mon souhait, c'est de rester à l'Atlético. Je me sens bien là. C'est mon entourage qui s'occupe de cela. On attend des nouvelles." L'ailier estime que son passage en Chine l'a aidé à devenir un leader. "J'ai beaucoup mûri en Chine. J'ai appris à être le leader de l'équipe, celui dont on attend qu'il fera la différence." Chez les Diables, il est principalement utilisé sur le flanc gauche, comme milieu latéral. "Je préfère être plus offensif, plus proche du but, mais ce poste ne me dérange pas. J'ai l'habitude de travailler défensivement avec l'Atlético. On a un très bon groupe, c'est au coach à faire l'équipe et le meilleur jouera."