Le Real Madrid va dépenser plus que prévu pour le transfert d'Eden Hazard... ce qui attire les fraudeurs

Le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid va coûter plus cher que prévu. Le Real Madrid va en réalité débourser 160 millions d'euros, bien plus que les 100 millions annoncés à l'époque.

Quand une tentative de fraude permet de mettre au jour un transfert plus élevé qu'annoncé, forcément, cela fait parler. Le transfert d'Eden Hazard va en effet coûter plus cher que prévu au Real Madrid, qui l'a recruté il y a un an maintenant.

A l'époque, les Madrilènes annonçaient un transfert de 100 millions d'euros. Mais le montant final est en réalité de 160 millions d'euros. Les Espagnols ont payé 40 millions l'an dernier, en ajouteront 56 cette saison et 64 la saison prochaine. Pour découvrir cela, la Dernière Heure a dû s'intéresser à une tentative de fraude.

Cette tentative vient de Corée du Sud et concerne les indemnités de formation. Concrètement, un joueur pro rapportera de l'argent lors de ses transferts aux clubs qui l'ont formé entre ses 12 et ses 23 ans. Tubize devait percevoir 0,50% de ce transfert, ce qui représente 800.000 euros. Une rentrée non-négligeable pour le club belge.

Le Real Madrid a pu procéder à ce payement en trois tranches. La première, de 200.000 euros, est bien arrivée. Mais c'est alors qu'une société coréenne s'est présentée sous le nom du club à la banque allemande en charge du paiement. Audacieux, ils ont demandé à ce que les primes soient reversées chez eux, se présentant comme le club. C'est alors qu'une bataille d'avocats a débuté, ce qui a finalement éviter une mauvaise surprise à tout le monde...