Tubize: voici le nouveau centre de l’Union belge de football

La rénovation de 40 mini-terrains et le lancement d'un "Legends Club" sont deux des principales initiatives mises en place par l'Union belge de football pour célébrer son 125e anniversaire. Les actions ont été présentées jeudi à Tubize, en même temps que le premier coup de pelle pour le nouveau bâtiment fédéral donné par la Première ministre Sophie Wilmès.

Au cours des quatre prochaines années, l'Union belge rénovera 40 mini-terrains de football qu'elle avait construits il y a 15 ans avec le support de l'UEFA. Ces "Belgian Red Courts" joueront "un rôle social plus important". Les Diables Rouges et les Red Flames seront les ambassadeurs de ce projet social et associeront leur nom à ces terrains. "On était tous très contents d'être associés à ce projet", a déclaré Eden Hazard. "On a tous commencé dans nos villages respectifs à jouer sur des petits terrains comme ça. C'est bien pour la société, tout le monde va en profiter. Tous les joueurs vont essayer de donner un ou deux maillots aux enchères pour investir dans le projet", a ajouté le capitaine des Diable Rouges.

Le "Belgian Red Corner" de Tubize portera même le nom d'Eden Hazard. "Cela fait plaisir d'avoir ça ici à Tubize. Je vais me réveiller et je verrai ma tête", a souri le joueur du Real Madrid. Le 125e anniversaire de l'Union Belge est également l'occasion de rendre hommage aux plus grandes légendes de l'histoire des Diables Rouges et des Red Flames. L'Union belge a donc décidé de créer le Legends Club. Cent dix anciens Diables Rouges, neuf anciens entraîneurs de l'équipe nationale et dix anciennes Red Flames en font partie.

Équipe des légendes

Tous les membres du Legends Club recevront une médaille, même à titre posthume. Jeudi, Franky van der Elst et Mbo Mpenza ont été les premiers à en recevoir une. Sur la base de ce Club, les supporters pourront, pour la première fois, élire le meilleur onze de base des Diables Rouges, le meilleur entraîneur national et la personne la plus méritante de tous les temps. Une élection en ligne commencera plus tard cette année sur le site de la fédération.

En parallèle, l'Union belge mettra en place une équipe des légendes. D'anciens internationaux joueront ainsi régulièrement contre des équipes nationales avec d'anciennes stars du ballon rond d'autres pays au profit des Belgian Red Courts. "Nous espérons organiser un match contre la France, comme le premier match international de la Belgique en 1904", a précisé Stefan Van Loock, porte-parole des Diables Rouges.

Autre initiative: dans le courant du mois de septembre, le documentaire "#1895, 125 ans de football belge" sera diffusé sur Proximus TV. La Fédération va aussi collaborer à une pièce de théâtre qui évoquera Armand Swartenbroeks, champion olympique en 1920, et qui fut aussi médecin et bourgmestre de Koekelberg.