La Pro League a tenu une réunion avec les clubs pour le retour du public dans les stades

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a tenu vendredi une réunion d'information avec l'ensemble des clubs pour le retour du public dans les stades qui devrait avoir lieu durant le week-end du 11 au 14 septembre.

La Pro League a précisé que le public pourra faire son retour dans les stades le week-end du 11 au 14 septembre "si les différents ministres des Sports donnent leur feu vert aux dossiers individuels dans les prochains jours". "La Pro League a réuni aujourd'hui les clubs afin d'effectuer un dernier état des lieux sur les différentes procédures à suivre et de répondre aux différentes questions relatives à ce nouveau contexte. En collaboration avec le partenaire technique TicketMaster, l'organisation de la vente des tickets, avec le placement des bulles dans les tribunes et l'organisation de créneaux horaires, a également été examinée en détail", a précisé la Pro League dans son communiqué.

"Au cours des derniers jours, la Pro League a soumis les différents dossiers aux autorités compétentes et, grâce à des concertations quotidiennes et constructives avec les Cabinets régionaux des sports, elle suit de près le traitement des dossiers afin que les supporters puissent de nouveau être #plusprochesdufootball à partir du 11 septembre", a conclu la Pro League. Le championnat de Belgique avait repris le 8 août dernier à huis clos à cause de la pandémie de coronavirus.