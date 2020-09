PFA Awards: Kevin De Bruyne nominé au titre de joueur de l'année en Premier League

Kevin De Bruyne fait partie des six joueurs nominés pour le trophée de Joueur de l'Année en Premier League, a annoncé vendredi le syndicat des joueurs (PFA).

Kevin De Bruyne devra faire avec la concurrence de Raheem Sterling, son équipier à Manchester City, et quatre joueurs du champion Liverpool: Virgil van Dijk, le lauréat de la saison dernière, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Sadio Mané. Eden Hazard est le seul joueur belge à avoir déjà remporté ce trophée en 2015. De Bruyne avait terminé à la deuxième place en 2018 derrière Mo Salah.

Les journalistes anglais avaient déjà élu Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, comme Joueur de l'Année. Kevin De Bruyne, pour sa part, avait reçu la même récompense de la part de la Premier League. Le milieu de Manchester City a réalisé une fantastique saison en Premier League avec 13 buts et 20 assists, égalant le record de Thierry Henry lors de la saison 2002-2003. Les Cityzens ont terminé à la deuxième place en championnat et ont remporté la Coupe de la Ligue.

Tammy Abraham (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Mason Greenwood (Manchester United) et Bukayo Saka (Arsenal) ont été nominés pour le prix du meilleur jeune. Chez les dames, Vivianne Miedema (Arsenal), lauréate en 2019, Kim Little (Arsenal), Beth England (Chelsea), Sophie Ingle (Chelsea), Guro Reiten (Chelsea) et Ji So-yun (Chelsea) ont été nominées. Les vainqueurs seront connus mardi