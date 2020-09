Tour de France: Wout Van Aert remporte la 7e étape, Adam Yates reste en jaune

Le Belge Wout Van Aert a remporté vendredi à Lavaur (Tarn) la 7e étape du Tour de France, marquée par des bordures qui ont piégé plusieurs favoris, mais pas le Britannique Adam Yates, qui conserve le maillot jaune.

Le Slovène Tadej Pogacar (3e du général et maillot blanc avant l'étape), l'Espagnol Mikel Landa (ex-13e) et l'Australien Richie Porte (ex-15e) font partie des grands perdants du jour, concédant plus d'une minute sur les autres favoris à la veille de la première étape pyrénéenne entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle (141 km).