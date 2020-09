US Open: David Goffin s'est qualifié pour les huitièmes de finale

Il s'attendait à un match difficile face au Serbe Filip Krajinovic (ATP 26), un adversaire qui restait sur deux succès contre lui lors de leurs deux derniers duels l'an dernier. David Goffin (ATP 10/N.7) n'a finalement pas eu trop à s'employer en seizièmes de finale de l'US Open de tennis, vendredi sur le court N.11 de Flushing Meadows à New York. Le seul Belge présent dans le tableau du simple messieurs a gagné son billet pour les huitièmes de finale au bout de trois sets et 2h04 de jeu : 6-1, 7-6 (7/5), 6-4.



Filip Krajinovic, restait sur un quart de finale la semaine dernière au tournoi Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à New York et sur des demi-finales avant le confinement à Rotterdam et Montpellier. David Goffin va donc disputer les huitièmes de finale de l'US Open pour la 4e année consécutive. Le tournoi new-yorkais est le seul des quatre du Grand Chelem où le Liégeois de 29 ans n'est jamais parvenu à figurer en quarts de finale. S'il veut y parvenir à sa 9e participation, le N.1 belge devra se défaire du vainqueur du duel programmé plus tard dans la journée entre le jeune Canadien de 21 ans Denis Shapovalov (ATP 17/N.12) et l'Américain Taylor Fritz (ATP 25/N.19). Vendredi, Goffin a abordé on ne peut mieux le match s'emparant d'emblée des deux premiers jeux de service de Krajinovic. Il mena 4-0 et boucla le set en 26 minutes : 6-1. Le deuxième set se révéla beaucoup plus délicat Menant 5-4 service à suivre, Goffin manqua une balle de set avant d'être contraint à disputer le jeu décisif. Il eut la bonne idée d'y inscrire les 4 premiers points et réussit à émerger 7/5. Tout semblait se dérouler pour le mieux dans le troisième set quand le tableau afficha 4-1 en faveur de notre compatriote. Le Serbe refit son break de retard et égalisa à 4-4. Mais comme lors du jeu décisif du deuxième set, Goffin sut retrouver son niveau au moment opportun et enleva par un jeu blanc sur service adverse le set et le match sur service adverse.