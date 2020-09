European Tour - Thomas Detry passe de la 21e à 13e place au Masters d'Andalousie

(Belga) Après un deuxième tour en 72 coups, Thomas Detry a gagné huit places à l'Open d'Andalousie de golf, comptant pour l'European Tour et doté d'1.250.000 euros, vendredi sur le parcours du Valderrama golfclub, à Sotogrande, en Espagne.

Le Bruxellois, qui participera à l'US Open dans deux semaines tout comme Thomas Pieters, a commencé comme le premier jour en force avec deux birdies sur les quatre premiers trous. Detry a ensuite dû noter sur sa carte trois bogeys aux trous cinq, huit et quatorze. Au dix-septième trou, il a réussi un nouveau birdie avant de commettre une erreur au dernier obstacle. Avec un tour en 72 coups, un au-dessus du par, Detry compte six coups de plus que l'Américain John Catlin. Le citoyen de Sacramento a deux coups d'avance sur le Gallois Jamie Donaldson, l'Espagnol Pablo Larrazábal et l'Écossais Connor Syme. - Classement après le 2e tour (par 71) : 1. John Catlin (USA) 139=69-70 -3 2. Jamie Donaldson (PdG) 141=72-69 . Pablo Larrazábal (Esp) 141=71-70 . Connor Syme (Eco) 141=69-72 5. Wilco Nienaber (AfS) 142=72-70 6. Lorenzo Gagli (Ita) 143=74-69 . Alejandro Cañizares (Esp) 143=73-70 . Soren Kjeldsen (Dan) 143=71-72 . Guido Migliozzi (Ita) 143=69-74 10. Martin Kaymer (All) 144=72-72 . Ross McGowan (Ang) 144=72-72 . Jake McLeod (Aus) 144=71-73 13. Thomas Detry (Bel) 145=73-72 (Belga)