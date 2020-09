Mémorial Van Damme - Camille Laus: "Heureuse d'avoir couru au Van Damme, mais je pouvais faire mieux"

(Belga) Camille Laus s'est classée vendredi 4e du 400 mètres du Mémorial Van Damme en un temps de 52.81 secondes. L'athlète du Racing de Bruxelles disputera encore dimanche le 300 mètres du meeting d'Heusden.

La saison athlétique, qui touche à sa fin, n'a pas été facile pour Camille Laus qui a finalement trouvé la motivation à l'annonce de la reprise des compétitions en août. "Je me suis dit dès la reprise de la saison que je n'allais pas trop me focaliser sur les chronos. C'est quand même très particulier comme campagne", a indiqué Camille Laus. "Je suis venue au Van Damme pour prendre de l'expérience et du plaisir. Je sais que j'ai encore beaucoup de points à travailler pour sortir des bons chronos sur 400 mètres." "Nous avons couru sans public. C'est certes mieux quand le public est là à nous encourager mais j'étais déjà très contente que des meetings soient organisés, malgré le contexte sanitaire. Nous nous sommes en effet entraînés pendant des mois sans très bien savoir si on allait courir en compétition cette saison. Le championnat de Belgique et le Mémorial Van Damme m'ont réellement motivée. Je ne suis toutefois pas satisfaite de ma course de vendredi, de mon départ, des premiers 200 mètres. Je sais que je dois trouver le bon rythme pour aller chercher de bons chronos." Camille Laus disputera dimanche le 300 mètres du meeting d'Heusden. "Ce sera un bon exercice pour moi au niveau du départ qui devra être plus rapide. J'arrêterai ensuite la saison. Je prendrai 4 à 5 semaines de pause avant de retourner à l'entraînement. J'ai déjà hâte de reprendre la saison 2021 avec comme objectif les JO de Tokyo." . (Belga)