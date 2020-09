Les Belges à l'étranger - Thibaut Courtois est apparu sur le terrain d'entraînement du Real Madrid

(Belga) Thibaut Courtois a fait une apparition sur le terrain d'entraînement du Real Madrid samedi. Le gardien de but s'est entraîné séparément avec Álvaro Odriozola et Mariano, a annoncé le Real sur son site internet. Vendredi, Courtois a quitté la sélection des Diables Rouges, qui jouent dans la Ligue des Nations samedi soir au et contre le Danemark et mardi à Bruxelles contre l'Islande.

"Thibaut Courtois est exempté des obligations internationales", a annoncé vendredi la fédération belge de football (RBFA), sans donner plus d'informations. "Il retourne dans son club du Real Madrid." La rumeur circule depuis quelques jours que Courtois a été testé positif au coronavirus. La RBFA a rejeté celles-ci. (Belga)