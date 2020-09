WRC - Thierry Neuville après sa désillusion en Estonie: "C'est une occasion manquée"

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai i20) semblait être en mesure d'accrocher un bon résultat au rallye d'Estonie, première épreuve du championnat du monde WRC après la pause liée au coronavirus, jusqu'à ce que le pilote belge soit victime d'un problème de suspension après une sortie de route. Neuville s'est montré déçu et a concédé que la conquête du titre mondial était désormais compliquée.

"Nous avons heurté quelque chose à l'extérieur d'un virage et une partie de la suspension s'est cassée", a expliqué le vice-champion du monde. "J'ai directement su que c'était fini. Après cet incident, les chances de remporter le titre mondial sont moindres. Il faut maintenant regarder devant nous, il reste plusieurs rendez-vous et nous aurons des opportunités de marquer des points importants. Il faut se concentrer là-desssus", a ajouté le Saint-Vithois. "Notre premier but sera de marquer des points lors de la Power Stage. Nous avons remarqué que notre voiture a fait des progrès et tout le mérite revient aux membres de l'écurie, qui ont beaucoup travaillé." Neuville était troisième après la première boucle samedi avant d'abandonner dans la 7e spéciale. Il s'agit du deuxième abandon de suite pour le vainqueur du Monte Carlo en début de saison. Il avait connu des problèmes techniques au rallye du Mexique et peut déjà presque faire une croix sur ses ambitions de titre de champion du monde. (Belga)