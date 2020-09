Tour de France - Wout van Aert en démonstration au Port de Balès : "Toujours bien placés"

(Belga) Lors de la huitième étape du Tour, Wout van Aert a de nouveau fait impression. C'est sous son impulsion que le groupe des favoris pour la victoire finale a été réduit sur les pentes du Port de Balès, le premier col hors-catégorie sur la Grande Boucle 2020, samedi. "Nous sommes toujours en très bonne position avec Primoz Roglic", a-t-il déclaré après coup. "Peut-être qu'il en attendait plus, mais nous sommes toujours deuxièmes et le Tour va durer encore longtemps."

"Ai-je renoncé pour la première fois dans ce Tour ? Non, j'ai déjà renoncé à beaucoup de choses dans ce Tour", a-t-il répondu à l'arrivée à une question d'un journaliste. "Ecoutez, nous voulions rendre la deuxième montée difficile, mettre un rythme élevé pour faire un peu mal à tout le monde et puis ça me fait aussi mal bien sûr. Nous voulions rendre les choses difficiles et nous l'avons fait". "Notre petit plan était bon, mais peut-être que Primoz Roglic en attendait davantage. Je ne lui ai pas encore parlé, mais il reste dans la course au classement, donc nous nous en sortons bien. Paris est encore loin. Ce n'est jamais pour votre plaisir que vous laissez Tadej Pogacar filer, mais si c'est le cas, vous ne pouvez pas changer cela. Après hier/vendredi, il est soudainement de retour dans la course, vous pouvez donc voir que beaucoup de choses peuvent arriver en peu de temps. Hier, il a perdu 1:20, aujourd'hui il reprend 40 secondes. Vous voyez donc qu'on ne peut pas éliminer un concurrent trop tôt. Il est de retour." Van Aert a fait son travail, Dumoulin s'est montré un maître sur le col de Peyresourde. "Je pense que Tom ne se sentait pas très bien parce que ce n'était pas à lui de mener, mais je pense qu'il a pris cette décision lui-même. Nous devons encore nous consulter dans le bus, alors seulement j'en saurai plus. Primoz est toujours en deuxième position, il nous faut maintenant établir un plan d'action pour dimanche et bien récupérer ce soir et cette nuit."